الحكومة: أكثر من 61 الف مواطن تقدموا بطلبات لحضور جلسات منتدى مصر.. رئيس مجلس القيادة اليمني: أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



دعوات رسمية للمشاركين.. الحكومة: أكثر من 61 الف مواطن تقدموا بطلبات لحضور جلسات منتدى مصر

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر شهد إقبالا كبيرا من المواطنين بإجمالي 12 مليون مشاهدة .



الخارجية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عمق العلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أنها علاقات أخوية وشعبية وتاريخية، تعكس متانة الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



حسام الغمري: السوشيال ميديا أصبحت رأس الحربة في في مخططات استهداف الدول

أكد الكاتب والباحث حسام الغمري، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت رأس الحربة في مخططات استهداف الدول، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في تحويل الهواتف المحمولة إلى أدوات لاختراق الجبهة الداخلية والتأثير في وعي المواطنين.



قوات التحالف: ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات

أكدت قوات التحالف، أن الحوثيين يستخدمون محطة الصباحة المركزية في صنعاء لنقل الوقود لدعم مجهودهم الحربي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



رئيس مجلس القيادة اليمني: أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، أن أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالح مواطنيه.



البسطرمة واللانشون والسجق.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن وجبة الليل يجب أن تكون خفيفة للحفاظ على صحة الجسم، وذلك إذا اضطر الشخص إلى تناول الطعام في المساء.



التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية وتوضح كيفية التأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق 4 كيانات تعليمية وهمية بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد باستمرار الكيانات التي تروج لمنح شهادات جامعية غير معتمدة، عبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وحملات لجنة الضبطية القضائية.



ترامب: الحوثيون يتصرفون بأسلوب سيئ للغاية.. وعادوا للظهور بتوجيه من إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحوثيين يتصرفون بأسلوب سيئ للغاية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



ترامب: سنتخذ قرارا قريبا جدا بشأن إيران.. وطهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .