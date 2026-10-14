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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تشهد افتتاح مشروع تطوير مستشفى صلاح العوضي للنساء والولادة والأطفال

تطوير مستشفى صلاح العوضي
تطوير مستشفى صلاح العوضي
أحمد بسيوني

شهدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أمس، افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مستشفى صلاح العوضي للنساء والولادة والأطفال بمنطقة البيطاش، بنطاق حي العجمي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

تكامل الجهود الوطنية لدعم المنظومة الصحية

وفي مستهل كلمتها، نقلت الدكتورة أميرة يسن تحيات وتقدير المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واعتزازه بهذه المناسبة التي تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري، مؤكدةً أن تطوير المنشآت الطبية يمثل أحد محاور جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير رعاية صحية أكثر كفاءة وتكاملًا للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وقطاع البترول والقطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في خدمات النساء والولادة والأطفال، مشيدةً بجهود وزارة الصحة والسكان وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة «أسبك» والشركات المساهمة في تنفيذ المشروع.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء وحدة للعناية المركزة لحالات النساء والولادة، ووحدة للعناية المركزة للأطفال، وزيادة عدد الحضانات من 8 إلى 14 حضانة، وتجهيز ثلاث عيادات خارجية، واستحداث بنك للدم وصيدلية ثانية، وإنشاء دور إداري إضافي، إلى جانب إنشاء سلم للطوارئ وتجهيز غرفة اجتماعات وغرفة إقامة مميزة بمصروفات. كما شملت الأعمال صيانة الأجهزة الطبية وتوفير حضانتين وجهازي تنفس صناعي، وصيدليه، بما يعزز الإمكانات الطبية للمستشفى، ويرفع قدرتها على التعامل مع الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة، ويدعم تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة للأمهات والأطفال.

وخلال الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير مستشفى صلاح العوضي بالبيطاش، بنطاق حي العجمي، وما تضمنه من أعمال تطوير وإحلال وتأهيل، موضحًا التحسينات التي شهدتها المستشفى قبل وبعد انتهاء الأعمال. كما استعرض الفيلم الإرشادات الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ، وخريطة توضيحية لنقاط الإخلاء ومساراته داخل المستشفى، بما يعزز إجراءات السلامة والأمان ويحافظ على سلامة المرضى والمترددين والعاملين.

ويُعد المشروع أحد مشروعات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لقطاع البترول، تحت رعاية المهندس كريم بدون وزير البترول والثروة المعدنية، بمساهمة شركة «أسبك» والشركات المساهمة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بما يجسد توجه الدولة نحو توحيد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس على جودة حياتهم.

وعقب ذلك، أجرت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق لها جولة تفقدية داخل المستشفى، حيث استمعت النائبة لشرح تفصيلي من مديرة المستشفى لأعمال التطوير والتجهيزات الطبية الجديدة والأقسام التي شملتها أعمال رفع الكفاءة، والوقوف على الإمكانات المضافة التي تعزز جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية متخصصة وأكثر تكاملًا في مجالي النساء والولادة ورعاية الأطفال، لخدمة أهالي العجمي والمناطق المجاورة.

ويأتي تطوير مستشفى صلاح العوضي في سياق جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية، بما يتكامل مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

 كما يعكس المشروع أهمية المسؤولية المجتمعية بوصفها شريكًا فاعلًا في دعم خطط التنمية المستدامة، وتضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص حصولهم على رعاية صحية متخصصة، مع إيلاء اهتمام خاص بصحة الأم والطفل.

الإسكندرية نائب محافظ إعادة تأهيل صلاح العوضي أميرة يسن

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