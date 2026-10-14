رونالدو: أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ.. والأرقام تتحدث عني

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثقته الكبيرة في قدراته الكروية، مشددًا على أنه يرى نفسه اللاعب الأكثر تكاملًا في تاريخ كرة القدم، وذلك خلال حوار مع شبكة «CNN» بنسختها البرتغالية، تحدث خلاله عن المقارنات بينه وبين أساطير اللعبة.

وقال رونالدو إنه يحترم تفضيل البعض لليونيل ميسي أو بيليه أو مارادونا، باعتبار أن الأمر يتعلق بالأذواق الشخصية، لكنه رفض التشكيك في اكتمال قدراته، مؤكدًا: «أما أن يدعي أحدهم أنني لست لاعبًا كاملًا فهذه كذبة كبيرة، أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ».

وأضاف قائد منتخب البرتغال أن الأرقام تعكس ما قدمه طوال مسيرته، قائلًا: «أنا الأعظم في التاريخ، هذا ما تقوله الأرقام وهي تروي كل شيء، لا أعرف شخصًا آخر أفضل مني».

وتطرق رونالدو إلى إمكانية اعتزاله في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لن يشعر بالندم على ما حققه، ولن يجعل الوصول إلى ألف هدف شرطًا لاكتمال مسيرته، موضحًا أن تاريخه الكروي قد كُتب بالفعل.

ويقترب رونالدو من تحقيق إنجاز الوصول إلى ألف هدف رسمي خلال مسيرته، بعدما بلغ رصيده، وفقًا للأرقام الواردة في التصريحات، 980 هدفًا، ليصبح على بُعد 20 هدفًا من هذا الرقم، بينما وصل رصيد ليونيل ميسي إلى 934 هدفًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تكهنات أُثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل رونالدو الدولي، عقب تقارير عن خروجه من معسكر منتخب البرتغال ووجود خلافات مع المدرب جورجي جيسوس، وسط شائعات حول إمكانية اعتزاله اللعب الدولي.



