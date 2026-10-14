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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الركام يخطف أسرة بأكملها.. 6 ضحايا في انهيار عقار حدائق القبة

الركام يخطف أسرة بأكملها.. 6 ضحايا في انهيار عقار حدائق القبة
الركام يخطف أسرة بأكملها.. 6 ضحايا في انهيار عقار حدائق القبة
إسراء عبدالمطلب

في لحظات، تحولت جدران منزل قديم إلى ركام، وانهارت معها حياة أسرة كاملة، بعدما أودى انهيار عقار سكني بمنطقة حدائق القبة في القاهرة بحياة رجل وزوجته وأحفادهما، في مأساة أعادت إلى الواجهة وجع الفقد المفاجئ، ومخاطر المباني القديمة التي قد تتحول من مأوى للأسر إلى مصدر للخطر.

لم يكن انهيار العقار مجرد سقوط جدران وسقف، بل فاجعة إنسانية انتهت بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وفق المعلومات المعلنة عن الحادث، بعدما انهار المنزل المكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، والمقام منذ خمسينيات القرن الماضي بنظام الحوائط الحاملة.

ثوانٍ غيّرت كل شيء

في حارة عبد الغفار المتفرعة من شارع ترعة الجبل، فوجئ سكان المنطقة بأصوات تصدع شديدة، أعقبها انهيار العقار خلال لحظات، وسط تصاعد كثيف للغبار، وفق رواية أحد شهود العيان.

وصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث ورفع الأنقاض، في محاولة للوصول إلى السكان المحاصرين، وسط إجراءات لتأمين المكان ومنع اقتراب المارة، وتسهيل حركة معدات الإنقاذ.

وبين الركام، استمرت جهود البحث عن ناجين، بينما كانت المأساة تتكشف مع انتشال الضحايا. وأُعلن عن استخراج 7 ناجين خلال عمليات الإنقاذ، بالتزامن مع استمرار البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم كانوا أسفل الأنقاض، وفق البيانات والتقارير المنشورة عن الحادث.

6 ضحايا من أسرة واحدة

تكمن قسوة الحادث في أن الضحايا الستة لم يكونوا مجرد سكان في العقار المنهار، بل رجل وزوجته وأحفادهما، جمعتهم صلة القرابة، قبل أن يفرقهم انهيار المنزل في واقعة واحدة.

وبعد انتهاء إعداد تقرير الصفة التشريحية، صرحت نيابة حدائق القبة بدفن جثامين الضحايا، فيما تواصلت الإجراءات القانونية والتحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار وملابساته.

ولا تزال تفاصيل الحياة اليومية للأسرة، واللحظات الأخيرة قبل انهيار العقار، غير معلنة في المعلومات المتاحة، لكن المؤكد أن الحادث خلّف مأساة بفقدان ستة أشخاص من عائلة واحدة، في واقعة يصعب اختزالها في أرقام الضحايا أو حجم الأنقاض.

عقارات قديمة وخطر لا يحتمل التأجيل

أعاد انهيار العقار تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالمباني القديمة، خاصة أن المنزل يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان مقامًا بنظام الحوائط الحاملة.

وعقب الحادث، وُجهت الجهات المختصة إلى فحص العقارات المجاورة، إذ أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المباني المحيطة وبيان مدى تأثرها بالانهيار، كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية للغرض نفسه.

وجرى إخلاء العقارات المجاورة احترازيًا، مع توجيه بسرعة إزالة آثار الانهيار بعد انتهاء النيابة والبحث الجنائي من معاينة الموقع، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته.

وتبقى المأساة الإنسانية في حدائق القبة أكبر من مشهد منزل انهار أو جهود إنقاذ استمرت لساعات؛ فهي تذكير مؤلم بأن سلامة المباني ليست تفصيلًا هندسيًا، بل قضية ترتبط مباشرة بأرواح الناس وأمان الأسر داخل منازلها.

وبينما تنتظر الواقعة ما ستكشف عنه التحقيقات والفحوص الهندسية، يبقى فقدان ستة أفراد من أسرة واحدة هو الوجه الأكثر قسوة في الحادث، وجرحًا إنسانيًا لا تمحوه إزالة الركام.

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