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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«جارديان»: غضب أسر ضحايا اعتداءات جنسية بحضانة في لندن بسبب تجاهل شكوى سابقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن تصاعد غضب أسر أطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية داخل حضانة تابعة لسلسلة «برايت هورايزونز» في شمال غربي لندن، بعد الكشف عن شكوى قُدمت عام 2021 بشأن الموظف فينسنت تشان، الذي سُمح له بالعودة إلى العمل مع الأطفال رغم التحقيق في المخاوف المثارة حول سلوكه.

وبحسب الصحيفة، تلقّت إدارة الحضانة شكوى من أحد أولياء الأمور بشأن تشان، وأجرت تحقيقًا داخليًا بإشراف مجلس كامدن المحلي، قبل أن تسمح له باستئناف مهامه في رعاية الأطفال. وفي عام 2022، ارتكب تشان اعتداءات جنسية بحق طفلات في الثالثة من العمر، ووثّق بعضها بمقاطع مصورة.

وطالبت نحو 50 أسرة متضررة، يمثلها مكتب المحاماة «لي داي»، بإجراء تحقيق مستقل وعاجل لكشف كيفية التعامل مع الشكوى السابقة، وتحديد المسؤولين الذين اطلعوا عليها، والأسباب التي أدت إلى السماح للموظف بالعودة إلى عمله.

ونقلت «جارديان» عن إحدى الأمهات قولها إن تشان أصبح المسؤول الأساسي عن رعاية ابنتها في الفترة التي أُثيرت فيها المخاوف بشأنه، معربة عن صدمتها من احتمال وجود فرصة سابقة لمنعه من الوصول إلى الأطفال.

وأبدت العائلات استياءها من تأجيل نشر نتائج المراجعة المستقلة لإجراءات حماية الأطفال إلى عام 2027، مؤكدة أنها لا تستطيع الانتظار كل هذه المدة للحصول على إجابات بشأن ما حدث، كما دعت مجلس كامدن إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة.

من جانبه، قال مجلس كامدن إنه قدم المشورة للشركة عند إبلاغه بالشكوى عام 2021، وإنه سلّم جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة إلى فريق المراجعة المستقلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التحقيق لتعزيز إجراءات حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

بدورها، أعربت شركة «برايت هورايزونز» عن صدمتها إزاء الجرائم التي ارتكبها تشان، وقدمت تعازيها ومواساتها للأطفال المتضررين وأسرهم، موضحة أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل القضية في ظل استمرار المراجعة المستقلة.

 

صحيفة «جارديان» البريطانية أسر ضحايا اعتداءات جنسية «برايت هورايزونز» حضانة أطفال

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