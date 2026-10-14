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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صادرات الصين تقفز في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً

صادرات الصين تقفز في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً
صادرات الصين تقفز في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 15 عاماً
خاطر عبادة

نمت صادرات الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أي شهر تقريباً منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.

قفزة قياسية في سبتمبر

سجلت الصادرات الصينية في سبتمبر قفزة قياسية تفوقت بفارق كبير على الواردات، مدفوعة باستمرار القطاع الصناعي الضخم في ضخ السيارات والألواح الشمسية والمعدات الكهربائية وباقي السلع إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك أن الصين حققت فائضاً تجارياً بلغ 133.5 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى فائض شهري على الإطلاق، ما يضعها على مسار لتجاوز فائضها القياسي المسجل العام الماضي عند 1.19 تريليون دولار بفارق كبير.

مخاوف أوروبية و"زر قتل" للسلع الصينية

ومن المتوقع أن تؤدي طفرة الصادرات المتواصلة إلى تأجيج التوتر مع الشركاء التجاريين، خاصة في أوروبا، حيث يتصاعد الغضب من تدفق السيارات والسلع الصينية، ما دفع بعض القادة لاقتراح ما يسمى بـ"زر القتل" لوقف دخول البضائع الصينية.

هل الفائض بسبب قوة التصدير أم ضعف الاستيراد؟

يختلف الاقتصاديون حول أسباب الفائض الضخم، وما إذا كان مدفوعاً بقوة الصادرات أم بضعف الواردات، إذ ساهم ضعف العملة في تعزيز تنافسية السلع الصينية في الخارج ورفع تكلفة الاستيراد في الداخل.

هبوط الرنمينبي 14% منذ إغلاق شنغهاي

فقد الرنمينبي أكثر من 14% من قيمته الحقيقية المعدلة بالتضخم مقابل سلة واسعة من العملات منذ مارس 2022، وفق بنك التسويات الدولية، وهو التوقيت الذي بدأت فيه الصين إغلاقاً لمدة شهرين في شنغهاي بسبب كوفيد-19، ما وجه ضربة دائمة لثقة المستهلكين.

318 مليار دولار حوافز للمصدرين

كما لعبت الإعفاءات الضريبية الواسعة للمصدرين دوراً في إشعال طفرة التصدير، حيث كلفت هذه الحوافز وزارة المالية الصينية نحو 318 مليار دولار العام الماضي.

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