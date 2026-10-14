فتاوى تشغل الأذهان| حكم زواج الفتاة دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص معين.. هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداء على الآخرين؟.. حكم الأرباح التي يحققها صناع المحتوى من تيك توك وفيسبوك

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداء على الآخرين؟ حكم زواج الفتاة دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص معين وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداءً على الآخرين؟

في البداية، بيّن الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول «حسبي الله ونعم الوكيل» لا يُعد اعتداءً على الآخرين أو دعاءً عليهم، وإنما هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاحتساب عنده والاعتماد عليه في مواجهة المواقف المختلفة.

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه العبارة تعبر عن حال المسلم الذي يفوض أمره إلى الله، ويجعله سبحانه وتعالى حسبه ووكيله، مؤكدًا أنها لا تحمل في ذاتها معنى الاعتداء على أحد.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان قد يدعو الله بأمر يظن أنه خير له، بينما يكون فيه ضرر لا يعلمه، موضحًا أن تفويض الأمر إلى الله يتضمن طلب أن يختار الله للإنسان ما فيه الخير، وأن يهيئ له الأسباب التي تعينه على تحقيق ما ينفعه.

وأكد أن قول «حسبي الله ونعم الوكيل» هو تعبير عن تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، وليس بالضرورة دعاءً على شخص أو اعتداءً عليه، كما يعتقد بعض الناس.

حكم الأرباح التي يحققها صناع المحتوى من تيك توك وفيسبوك

وفي فتوى ثانية، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم الأرباح التي يحققها صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمونه ومدى نفعه للناس والتزامه بالضوابط الشرعية.

وأضاف الدكتور علي فخر، أن تقديم محتوى هادف ونافع للناس لا مانع منه شرعًا، وبالتالي لا حرج في الأرباح الناتجة عنه، ما دام المحتوى مشروعًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن نشر المحتوى الهابط أو التافه بهدف جمع الإعجابات وتحقيق الأرباح، خاصة إذا تضمن فضائح أو إساءة إلى كرامة الإنسان وسمعته، أمر غير جائز، مؤكدًا أن المال الناتج عن هذا النوع من المحتوى يكون ملوثًا بسبب اكتسابه من طريق غير مشروع.

نشر الفضائح من أجل المال

وانتقد اللجوء إلى نشر الفضائح وإهانة النفس والكرامة من أجل الحصول على المال، موضحًا أن هذه الممارسات لا تسيء إلى صاحبها فحسب، بل قد تمتد إساءتها إلى سمعة بلده والمجتمع الذي ينتمي إليه.

وأكد أن تقديم محتوى جيد وهادف يسهم في نفع الناس هو الطريق المشروع لتحقيق الأرباح عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يجعل الكسب حلالًا ومباركًا.

ما حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي؟

وفي الختام، كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص كفء لها، رغم رغبتها في الارتباط به وتمسكها بهذا الاختيار.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المذهب الحنفي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وهو ما عليه العمل في الفتوى والقضاء، موضحًا أن الأفضل هو محاولة حل الخلاف مع الأب والوصول إلى توافق يراعي اعتبارات الأسرة والمجتمع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من شروط ذلك أن تكون الفتاة بالغة عاقلة وقادرة على التصرف، ناصحًا إياها بالتأكد من كفاءة الشخص الذي ترغب في الزواج منه، وعدم اتخاذ القرار بدافع العاطفة وحدها، مع الاستماع بموضوعية إلى وجهة نظر والدها وأسباب رفضه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن رفض الأب قد يكون نابعًا من وجهة نظر يراها لمصلحة ابنته، وليس بالضرورة تعنتًا، فقد يرى أن الشخص المتقدم غير كفء لها، ولذلك ينبغي التحقق من أسباب الرفض قبل اتخاذ أي خطوة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان الشخص كفئًا للفتاة، وكان رفض الأب نابعًا من التعنت، فلا حرج عليها في أن تزوج نفسها وفقًا للمذهب الحنفي، مع التأكيد على أن محاولة إرضاء الأب والتوصل إلى حل يحقق التوافق الأسري تظل هي الأفضل متى أمكن ذلك.