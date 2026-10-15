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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يجتمع مع الجفالي بسبب عدم المشاركة في القمة

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك عقد جلسة سريعة مع التونسي أحمد الجفالي خلال رحلة رواندا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، تم التأكيد خلال الجلسة أن سبب غياب اللاعب عدم جاهزيته الفنية الكاملة وأن الجهاز الفني حريص على مشاركته في ظروف مناسبة خصوصا انه غاب عن المباريات لمدة كبيرة.

واختتم، اللاعب قد يحصل على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة كبديل بشكل تدريجي على حسب ظروف المواجهات.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد اللقاء، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.

الزمالك خالد الغندور أحمد الجفالي فريق الزمالك نادي الزمالك

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