خلاف على مكان الجلوس يشعل مشاجرة بين طلاب تربية نوعية الإسكندرية

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، فرع مصطفى كامل، مشاجرة بين عدد من الطلاب، إثر خلاف نشب بينهم حول مكان الجلوس، ما استدعى تدخل الأمن الإداري بالكلية لاحتواء الموقف وفض الاشتباك.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت جامعة الإسكندرية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين عدد من الطلاب داخل ساحة الكلية، بسبب خلاف على مكان الجلوس، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وأكدت الجامعة أن الأمن الإداري تدخل على الفور، وتمكن من احتواء الموقف وإنهاء المشاجرة، مشيرة إلى أن الواقعة لم تشهد استخدام أي أسلحة بيضاء.

وفي إطار تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة للحياة الجامعية، حررت إدارة الكلية مذكرة بالواقعة، وأحالتها للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وأكدت جامعة الإسكندرية التزامها بالحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام المتبادل داخل الحرم الجامعي، والتعامل مع أي مخالفات وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها.