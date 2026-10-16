لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفرافرة وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في الوادي الجديد

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا للمعلومات الأولية، إلى تعرض الطفلة حبيبة فتحي إبراهيم خالد لصعق كهربائي خلال ملامستها فيشة ثلاجة داخل منزل أسرتها، ما أسفر عن وفاتها.

وعلى الفور جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الحادث.