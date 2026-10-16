المنيا: غلق مزلقان كوبري الشريعي بسمالوط للصيانة غدا وتوفير طرق بديلة

أعلنت محافظة المنيا، أن هندسة السكك الحديدية بالمحافظة قررت غلق مزلقان كوبري الشريعي بمدينة سمالوط، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت وحتى الساعة الثامنة صباح بعد غد الأحد وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمزلقان.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تحديد طرق بديلة حيث يمكن للمواطنين استخدام مزلقان موقف المنيا أو مزلقان الرحمن الجديد، خلال فترة الغلق، وذلك بعدما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وادارة المرور لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية وعدم حدوث تزاحم او تعطيل للحركة بالمدينة على أن يُعاد فتح المزلقان فور الانتهاء من أعمال الصيانة.