إعمار بيوت الله.. افتتاح وتطوير وصيانة 4 مساجد في كفر الشيخ وبني سويف

افتتح مسؤولو محافظتي كفر الشيخ وبني سويف، اليوم الجمعة، أعمال تطوير وصيانة 4 مساجد بالمحافظتين، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ورفع كفاءة المساجد، وتعزيز دورها الدعوي والتوعوي.

ففي محافظة كفر الشيخ - أعلن المحافظ المهندس إبراهيم مكي افتتاح أعمال تطوير 3 مساجد، هي مسجد الفلاحين بمدينة كفر الشيخ، ومسجد العمري بقرية طويلة نشرت بمركز قلين، ومسجد الرويني بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ.

وتناولت خطبة الجمعة أهمية حماية العقول وصيانة الأفكار من التضليل والغلو والانحراف، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية واستقرار الأوطان، كما أكدت العلاقة الوثيقة بين نعمتي الأمن والعبادة، ودور الأسرة والمؤسسات التربوية في تعزيز الانتماء الوطني وتحصين وعي الأجيال من الأفكار المتطرفة والشائعات المغرضة.

وشددت الخطبة على أهمية بناء الوعي الرشيد وإدراك الواقع بحكمة وبصيرة، والحفاظ على مقدرات الوطن من خلال العمل المخلص والإحسان، بما يسهم في بناء الإنسان ودعم مسيرة الحضارة ومواجهة محاولات التضليل ونشر الشائعات.

من جانبه، أكد مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ الدكتور رمضان عبدالسميع، التزام مساجد المحافظة بنص الخطبة الموحدة ومضمونها والمدة الزمنية المحددة لها، بما يعكس انضباط الأئمة وحرصهم على أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.

وفي محافظة بني سويف- أناب المحافظ عبد الله عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لافتتاح مسجد عزبة إسلام التابعة لقرية الكوم الأحمر، عقب الانتهاء من أعمال صيانته وترميمه ورفع كفاءته، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير المساجد وإنشائها وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، المقام على مساحة 250 مترًا مربعًا، عقب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت 650 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف.



