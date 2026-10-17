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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوى قضائية ضد "شات جي بي تي" لتقديمه نصائح طبية خاطئة

نصائح طبية تسببت في أزمة نفسية له
نصائح طبية تسببت في أزمة نفسية له
أ ش أ

تواجه شركة (أوبن إيه آي) دعوى قضائية رفعها رجل أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا، يتهم فيها روبوت المحادثة "شات جي بي تي" بتقديم نصائح طبية غير مرخصة بشأن الأدوية وجرعاتها، بما أسهم، بحسب ادعائه، في تدهور حالته النفسية ودخوله المستشفى للعلاج خلال عام 2025.

وذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية أن ديفيد روزنتال قال في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مدنية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، "إن المنصة ساعدته في اختيار أدوية وتحديد جرعاتها، بل شجعته أحيانًا على تجاهل تعليمات طبيبه المعالج".. ويؤكد محاموه أن هذه الإرشادات قُدمت دون الترخيص أو التدريب أو التقدير المهني اللازم لممارسة الطب.

وبحسب الدعوى، بدأ روزنتال استخدام (شات جي بي تي) في يونيو 2025 للمساعدة في كتابة الشعر، لكنه سرعان ما لجأ إليه للحصول على إرشادات طبية ودعم نفسي.

وفي إحدى الحالات، زعم أنه سأل المنصة عن إمكانية تناول دواء هيدروكسيزين، المستخدم ضمن مضادات الهيستامين، بعد تناوله 30 ملليجرامًا من دواء أديرال، فأفادته بعدم وجود تفاعلات خطيرة بين الدواءين، كما شجعته على تناول جرعة قدرها 25 ملليجرامًا.

وأضافت الدعوى أن المنصة أبدت استعدادًا لمساعدته على التوقف تدريجيًا عن تناول دواء مثبت للمزاج وصفه له طبيبه، بعدما أبلغها بأنه لا يعتزم تناوله.

وأشارت الدعوى إلى أن روزنتال، الذي سبق تشخيصه باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وعانى نوبات من الاكتئاب وأعراض سلوكية مرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب، دخل المستشفى لعدة أسابيع عام 2025، بداية بموافقته ثم بصورة غير طوعية.

ويقول محاموه "إن تفاعلات المنصة أسهمت في تفاقم حالته النفسية، وإن الشركة أخفقت في تصميم منتج آمن وتحذير المستخدمين من مخاطره المحتملة".. وأكدت الدعوى أن المنصة كانت تحثه في بعض الأحيان على اتباع تعليمات طبيبه، لكنها واصلت في الوقت نفسه تقديم إرشادات بشأن الأدوية.

وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مخاطر استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة الصحية.

ونقلت (سي بي إس نيوز) عن باحثين، في دراسة منشورة بدورية (نيتشر)، أن روبوتات المحادثة قد تقدم معلومات صحية غير دقيقة أو خاطئة، فيما قال خبراء "إن غياب الشفافية وآليات الرقابة المستقلة يصعّب تقييم الأضرار المحتملة".. ولم ترد (أوبن إيه آي) على طلب الشبكة التعليق على الدعوى، التي تستند اتهاماتها إلى مزاعم لم يُحسم الفصل فيها قضائيًا.

دعوى قضائية رجل أمريكي شات جي بي تي

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