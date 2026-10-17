هبوط اضطراري لطائرة مصرية متجهة إلى ألمانيا بسبب عطل فني

هبطت اضطرارياً طائرة مصرية تابعة لشركة «رد سي للطيران» بمطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها رقم RSX8553 التي كانت متجهة من مطار الغردقة الدولي إلى مدينة كولونيا بألمانيا، كإجراء احترازي ووقائي إثر تعرضها لعطل فني طارئ.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن قرار تحويل مسار الرحلة وإجراء الهبوط الاضطراري جاء التزاماً صارماً بأعلى معايير وإجراءات السلامة الجوية المتبعة عالمياً، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام وأمان تامين دون وقوع أي أضرار، وأن سلامة الركاب وطاقم الطائرة تأتي دائماً على رأس أولوياتها.

وأكد بيان الشركة، أنه فور هبوط الطائرة بمطار القاهرة، قامت فرق العمل بشركة «رد سي للطيران» باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لراحة المسافرين، وفي مقدمتها توفير الإقامة الفندقية الشاملة وتقديم كافة أوجه الرعاية لحين استكمال رحلتهم ونقلهم إلى وجهتهم النهائية في ألمانيا.