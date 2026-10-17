مواعيد جديدة لـ«قطار العاصمة» الخفيف.. جدول التشغيل بداية من غد

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، جدول مواعيد جديدة لقطار العاصمة ابتداءً من 18 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن أول رحلة ستكون الساعة 6 صباحًا من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، وآخر رحلة ستكون 11:20 مساءً من المحطتين، وبعد 9 مساءً سيكون وقت الانتظار 20 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة.

جدول التشغيل الجديد

وأفادت الشركة في منشور رسمي لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الذروة المسائية تكون من 2 ظهرًا لـ6 مساءً، وآخر قطار يكون 11:40 مساءً من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، ليصل إلى محطة بدر حوالي 12 منتصف الليل.



وعن جدول التشغيل يوم الجمعة ابتداءً من 23 أكتوبر، ستكون أول رحلة 6 صباحًا من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، وآخر رحلة 11:20 مساءً من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، ووقت الانتظار 20 دقيقة خلال معظم اليوم، بما في ذلك بعد 9 مساءً.

وبالنسبة لجدول التشغيل يوم السبت ابتداءً من 24 أكتوبر، أول رحلة 6 صباحًا من عدلي منصور، و6:05 صباحًا من مدينة الفنون والثقافة، وآخر قطار 11:40 مساءً من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، للوصول إلى محطة بدر حوالي 12 منتصف الليل، وبعد 9 مساءً: وقت الانتظار 20 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة، والذروة المسائية من 2:30 ظهرًا لـ6 مساءً.