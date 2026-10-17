حزب الريادة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن إعداد الكوادر الوطنية أساس بناء الجمهورية الجديدة

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية تسلط الضوء على أهمية إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الوعي والكفاءة والانضباط، وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل الدولة المصرية.

وأوضح حسنين أن اهتمام الرئيس بإعداد الكوادر والقيادات يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية يتطلب الاعتماد على الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز، وتطوير الأداء المؤسسي، ومواجهة التحديات برؤية علمية ومسؤولية وطنية.

وأضاف رئيس حزب الريادة أن تأهيل الكوادر يجب أن يقوم على أسس علمية وعملية واضحة، تجمع بين المعرفة والخبرة والانضباط، وتضمن إعداد شخصيات قادرة على إدارة المسؤوليات بكفاءة، مؤكدًا أهمية منح الشباب المؤهل فرصًا حقيقية للمشاركة في العمل العام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

وأشار حسنين إلى أن بناء قيادات المستقبل لا يقتصر على اكتساب المهارات والخبرات فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني واحترام الدستور والقانون، وتعزيز ثقافة الالتزام والعمل المؤسسي، بما يدعم استقرار مؤسسات الدولة ويرفع كفاءتها في أداء مهامها.

واختتم كمال حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان المصري، وتطوير قدراته، وإعداد أجيال جديدة تمتلك أدوات العلم والمعرفة وروح المسؤولية، مشددًا على أن الكفاءة في اختيار القيادات وتأهيلها تمثل خطوة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.