قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إعداد كوادر لقيادة الدولة يفتح الباب أمام منافسة تقوم على الكفاءة.. وصوت المواطن كلمة الفصل

فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب
فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعداد برنامج تدريبي بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا لتأهيل شخصيات قادرة على قيادة الدولة، يطرح قضية جوهرية تتعلق بمستقبل الإدارة السياسية في مصر، وأهمية إعداد كوادر تمتلك القدرة على فهم تعقيدات الحكم، وصياغة السياسات العامة، والتعامل مع الأزمات باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب العلم والخبرة وحسن التقدير.

وقال فرج، إن إدارة دولة بحجم مصر لا تحتمل الارتجال أو الاعتماد على الشعارات، بل تحتاج إلى قيادات تدرك طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتستطيع الموازنة بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن امتلاك رؤية واضحة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، واتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات والتقييم الموضوعي للنتائج.

وضع منظومة تقييم دقيقة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إخضاع المتقدمين لاختبارات قبول وبرنامج تدريبي ممتد يثير أهمية وضع منظومة تقييم دقيقة تقيس القدرات الفعلية للمرشحين، ومدى إلمامهم بملفات الدولة، واستعدادهم لتحمل المسؤولية والمحاسبة، معتبرًا أن قيمة أي تجربة لإعداد القيادات تتوقف على موضوعية معاييرها، وقدرتها على اكتشاف الكفاءات الحقيقية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات المتنوعة دون تمييز.

وأوضح النائب، أن تأهيل الشخصيات المحتملة لتولي المناصب القيادية لا يعني حسم فرص الوصول إليها، فهناك فارق جوهري بين إعداد المرشح للمسؤولية وبين منحه الشرعية لتوليها، إذ تظل الشرعية السياسية مستمدة من إرادة المواطنين، الذين يملكون وحدهم حق اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخابات وفقًا للدستور والقانون.

كما شدد النائب فرج فتحي، على أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في تخريج كوادر تجيد الإدارة فحسب، وإنما في إعداد قيادات قادرة على الاستماع للمجتمع، والاستجابة لمشكلاته، وتقديم حلول قابلة للقياس، وتحمل المسؤولية عن نتائج قراراتها، مؤكدًا أن نجاح أي مسار لإعداد قيادات المستقبل يجب أن يظهر في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتطوير السياسات العامة، وتحسين حياة المواطنين.

فرج فتحي فرج الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسي الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

صلاح يقتحم قائمة تاريخية لهدافي البطولات الأوروبية الثلاث

هاني حتحوت

أخطاء غير مقبولة.. هاني حتحوت يطالب بتطبيق الـVAR في دوري المحترفين

عموته

لاعب المغرب الفاسي الأبرز.. عموتة يحدد احتياجات الأهلي في يناير

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد