برلماني: إعداد كوادر لقيادة الدولة يفتح الباب أمام منافسة تقوم على الكفاءة.. وصوت المواطن كلمة الفصل

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعداد برنامج تدريبي بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا لتأهيل شخصيات قادرة على قيادة الدولة، يطرح قضية جوهرية تتعلق بمستقبل الإدارة السياسية في مصر، وأهمية إعداد كوادر تمتلك القدرة على فهم تعقيدات الحكم، وصياغة السياسات العامة، والتعامل مع الأزمات باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب العلم والخبرة وحسن التقدير.

وقال فرج، إن إدارة دولة بحجم مصر لا تحتمل الارتجال أو الاعتماد على الشعارات، بل تحتاج إلى قيادات تدرك طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتستطيع الموازنة بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن امتلاك رؤية واضحة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، واتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات والتقييم الموضوعي للنتائج.

وضع منظومة تقييم دقيقة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إخضاع المتقدمين لاختبارات قبول وبرنامج تدريبي ممتد يثير أهمية وضع منظومة تقييم دقيقة تقيس القدرات الفعلية للمرشحين، ومدى إلمامهم بملفات الدولة، واستعدادهم لتحمل المسؤولية والمحاسبة، معتبرًا أن قيمة أي تجربة لإعداد القيادات تتوقف على موضوعية معاييرها، وقدرتها على اكتشاف الكفاءات الحقيقية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات المتنوعة دون تمييز.

وأوضح النائب، أن تأهيل الشخصيات المحتملة لتولي المناصب القيادية لا يعني حسم فرص الوصول إليها، فهناك فارق جوهري بين إعداد المرشح للمسؤولية وبين منحه الشرعية لتوليها، إذ تظل الشرعية السياسية مستمدة من إرادة المواطنين، الذين يملكون وحدهم حق اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخابات وفقًا للدستور والقانون.

كما شدد النائب فرج فتحي، على أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في تخريج كوادر تجيد الإدارة فحسب، وإنما في إعداد قيادات قادرة على الاستماع للمجتمع، والاستجابة لمشكلاته، وتقديم حلول قابلة للقياس، وتحمل المسؤولية عن نتائج قراراتها، مؤكدًا أن نجاح أي مسار لإعداد قيادات المستقبل يجب أن يظهر في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتطوير السياسات العامة، وتحسين حياة المواطنين.