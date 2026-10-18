حملات نظافة مكثفة في رأس غارب .. رفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع

تكثف الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والمناطق السكنية، في إطار جهود تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

حملات ميدانية لرفع القمامة والأتربة

وتنفيذًا لتعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، كثفت فرق قطاع النظافة أعمالها الميدانية بمختلف أنحاء المدينة، بهدف إزالة تجمعات القمامة والمخلفات، والحد من التراكمات، والحفاظ على نظافة الشوارع والطرق.

وجرت الحملات تحت إشراف مدير النظافة بالوحدة المحلية وفريق العمل المعاون، حيث شملت رفع المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، وإزالة الأتربة والتراكمات، إلى جانب تمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع، مع استمرار تنفيذ الأعمال اليومية وفقًا لخطة العمل المحددة.

استمرار حملات النظافة للحفاظ على الصحة العامة

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين المظهر العام للمدينة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات النظافة والمتابعة الميدانية بصورة يومية، وسرعة التعامل مع تجمعات المخلفات لمنع تراكمها، مع مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.