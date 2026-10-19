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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بإطلاق مشروع قومي لإعادة الهوية البصرية المصرية في الشوارع

النائب حسام الخشت
النائب حسام الخشت
معتز الخصوصي

قال النائب حسام الخشت ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن حزب العدل مشارك في كل جلسات منتدى مصر وبلغ عدد المشاركين من الحزب في كل الجلسات أكثر من 20 من مجموعة من المتخصصين بحزب العدل ، ويشارك في جلسة اليوم عن حزب العدل الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير لتخطيط العشوائيات سابقا وعضو المكتب السياسي للحزب.

وأشار الخشت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منتدى مصر فرصة رئاسية عظيمة من قيادة سياسية ترى أن هناك إرادة للإصلاح في مصر وأنها قادرة على الإصلاح ، وهناك أيضا استجابة شديدة من القيادة السياسية من خلال تحاورها مع كل الأصوات المختلفة ويكون هناك هذا المجال في الاستماع.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: نحن الآن ننظر إلى تطوير العشوائيات والهوية البصرية المصرية ، وهو مشروع تبنته القيادة السياسية ووجدناه في مساكن الأسمرات وبشائر الخير في الإسكندرية والبشائر في سوهاج ، ونحتاج إلى أن نتوسع فيه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه على الرغم من أن القيادة السياسية تحدثت عن الهوية البصرية المصرية أكثر من مرة ، لكنه لم يلقى الاستجابة الكاملة من الحكومة ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروع قومي إسمه إعادة الهوية البصرية المصرية في شوارعنا ، ونحتاج إلى زيادة مخصصات تطوير العشوائيات ، لأنه حينما بدأ مشروع تطوير العشوائيات في عام 2014 لم يستمر بنفس القوة التي بدأ بها حتى الآن ، ولم تمنحه وزارة الإسكان نفس القوة التي بدأ بها.

وأوضح أنه على الحكومة أن يكون لها القدرة أن تأخذ من مستخلصات وما يخرج عن هذا المنتدى الرئاسي من توصيات تكون هناك خطوات آلية للتنفيذ ، مشيرا إلى أننا لدينا أسبوع حافل يتلقي فيه عدد كبير من الخبراء والحكومة وشخصيات سياسية تكنوقراط ومتخصصين في مجالات معينة ، ولذلك فنحن أمامنا فرصة عظيمة لكي نخلق صندوق أفكار جديد لمصر.

ومن المقرر أن يناقش منتدى مصر في قاعة القمة في اليوم الثاني 20 أكتوبر 2026 محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن والتنمية الحضرية والعمرانية.

وتعرض الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والنقل وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟

منتدى مصر القيادة السياسية تطوير العشوائيات الهوية البصرية المصرية الأسمرات

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