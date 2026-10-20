مش عارف أشكركم إزاي.. أول رسالة من حسن المستكاوي بعد تعافيه من المرض

طمأن الناقد الرياضي حسن المستكاوي جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، معربًا عن امتنانه للدعوات التي تلقاها من متابعيه، ومؤكدًا اشتياقه للعودة إلى العمل الإذاعي.

وقال حسن المستكاوي، خلال تصريحات إذاعية، إنه تحسن بشكل كبير، موجهًا الشكر لكل من حرص على الدعاء له ومساندته خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن كلمات الشكر لن تكون كافية للتعبير عن امتنانه لكل من دعمه في محنته الصحية.

وأضاف الناقد الرياضي: «أشكركم على دعواتكم.. مهما قولت وعملت الشكر مش هيكون كفاية.. أنا اتحسنت ومشتاق للإذاعة وبإذن الله راجع بحوار طويل عن المحنة والاختبار اللي مريت بيه».

كما عبّر المستكاوي عن سعادته بالدعوات التي تلقاها خلال فترة مرضه، قائلًا: «ربنا استجاب لدعواتكم.. ومش عارف أشكركم إزاي»، في رسالة لاقت تفاعلًا من محبيه ومتابعيه.

حسن المستكاوي يعود للتفاعل مع متابعيه

وشهدت الفترة الأخيرة عودة حسن المستكاوي إلى التفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة آرائه وتحليلاته في الشأن الرياضي، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب أزمته الصحية.

تفاصيل الأزمة الصحية لحسن المستكاوي

وكان حسن المستكاوي قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال شهر مايو الماضي، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، بعدما تدهورت حالته الصحية، وخضع لجراحة عاجلة، ما أثار حالة من القلق بين محبيه ومتابعيه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي أحد أبرز النقاد الرياضيين في مصر والوطن العربي، إذ يمتلك مسيرة صحفية طويلة، قدم خلالها العديد من الآراء والتحليلات بشأن مختلف القضايا الرياضية، وحظي بتقدير واسع بين الجماهير والرياضيين والإعلاميين.