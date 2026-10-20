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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يدعو لتحويل الحدود إلى جسور للتكامل والسلام وتعزيز التمويل البيني للقارة

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
أ ش أ

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتحويل الحدود إلى جسور للسلام والأمن والازدهار المشترك، مؤكدا أهمية تسريع التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي، بما يدعم تنفيذ أجندة 2063 للتنمية القارية.
جاء ذلك بحسب بيان خلال لقاء يوسف مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، ونائب الرئيس تيموكو ميلييه كونيه، في أبيدجان، حيث جرت مباحثات بشأن تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسبل تعزيز الحلول الأفريقية للنزاعات والتعاون الإقليمي، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وضمان التمويل المستدام للاتحاد.
في سياق موازي، شدد رئيس المفوضية، خلال افتتاح المنتدى الثالث للحدود في أبيدجان، على ضرورة تحديث المعابر الحدودية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات التجارية، بما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيا الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية نيامي للتعاون عبر الحدود وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص والإقامة والاستقرار.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن المجتمعات الحدودية وما يجمعها من روابط ثقافية واجتماعية تمثل ركيزة لتعميق التكامل القاري.
ونوه بأهمية وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية في تقديم تقييمات أكثر ملاءمة لاقتصادات القارة، وتعزيز مصداقيتها أمام الأسواق الدولية وتحسين فرص حصولها على التمويل، إلى جانب تعبئة الموارد المحلية لتعزيز الاستقلال المالي للاتحاد.
من جانبه، أكد واتارا استمرار دعم بلاده لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية، فيما شدد الجانبان على أهمية الاستفادة من الموارد والخبرات والمؤسسات الأفريقية، وتعزيز الأمن الغذائي، مع إبراز دور المركز الإقليمي للتميز لمكافحة الجوع وسوء التغذية، ومقره أبيدجان، في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
و ل/س ا م ي

الاتحاد الأفريقي التعاون الدول الأفريقية الأمن والازدهار

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