طريقة عمل قالب الكريب باللحم المفروم.. مختلف ولذيذ

قالب الكريب باللحم المفروم من الوصفات المختلفة واللذيذة التي يمكنك إعدادها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق شهي.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي” سفرة، طريقة عمل قالب الكريب باللحم المفروم، فيما يلي:

مقادير قالب الكريب باللحم المفروم



● 1/2 كيلو لحمة مفرومة

● 2 جزر مبشور

● 1 بصل

● 2 كوب مشروم

● 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● 1 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 ملعقة كبيرة زيت

● ملح

● فلفل

● 1 ملعقة صغيرة زعتر

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

● 4 كوب بشاميل جاهز

للوجه

● 1/2 1 كوب جبنة شيدر مبشورة

للكريب

● 2 كوب حليب

● 1/2 1 كوب دقيق

● 2 بيضة

● رشة ملح





طريقة تحضير قالب الكريب باللحم المفروم

يخلط اللبن مع الدقيق والبيض والملح.

تطهى من الخليط أقراص الكريب من الجهتين.

تشوح اللحمة مع البصل في الزيت والزبدة.

ويضاف الجزر والمشروم والصلصة والزعتر والبابريكا.

يرص الكريب في بايركس وتضاف حشوة اللحمة المفرومة.

ثم تضاف طبقة أخرى من الكريب.

يضاف البشاميل على الوجه

تضاف الموتزاريلا فوقه

ويدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبن.