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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| الرئيس السيسي: التحدي الأساسي لمواجهة أزمة الطاقة كان حجم التمويل ومصدره.. مصطفى بكري: الرئيس يواجه تحديات كبيرة.. والتماسك الوطني ضرورة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: التحدي الأساسي لمواجهة أزمة الطاقة كان حجم التمويل ومصدره
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يدرك المواطن حجم التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاعي الطاقة والبترول، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تجاوزت قدرة الدولة، وهو ما يستلزم وجود نظام قوي ومنتظم لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يضمن استمرار استثماراتهم في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

مدبولي: 200 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى 45% طاقة متجددة في 2028
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء المطلوبة لاستيعاب التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول إلى المستهدف البالغ 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يواجه تحديات كبيرة.. والتماسك الوطني ضرورة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه العديد من المشكلات والأزمات والتحديات الكبيرة، معربًا عن تقديره لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في ظل الظروف الراهنة.

أسامة الأزهري: «دولة التلاوة» جمع الأسرة المصرية على تنافس جميل.. والموسم الجديد ينطلق 13 نوفمبر
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مصر تؤدي دورًا مهمًا في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للتعمق في دراسة التاريخ ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير.

عصمت: لا يوجد فقد يصل إلى 20 % في الكهرباء.. والفقد في خطوط النقل 4%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فقد يصل إلى 20 % في الكهرباء.

وزير الصناعة: حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، وقاعدة صناعية متنوعة.

وزير الإستثمار: توجيه الاستثمارات للصناعة والتصدير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات المزايا التنافسية، بما يدعم التصنيع المحلي، ويوطن التكنولوجيا، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وزير العمل: حملات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنفذ حملات شاملة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إتاحة الفرصة لتسوية وتصويب أوضاعهم.

المهندس خالد أبو بكر يدعو لكبح الطلب على الطاقة وتطبيق الترشيد بخطة مسبقة
أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن أحد مواطن الضعف في منظومة الطاقة يتمثل في الاستهلاك غير المبرر وغير المرتبط بالإنتاج، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق إجراءات الترشيد وفق خطة مسبقة، بما يساعد على مواجهة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

الهيئة العربية للتصنيع: توطين الصناعات الثقيلة يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الخارج
أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر، على أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة، جرى توظيفها خلال السنوات الماضية لدعم المشروعات الاستراتيجية وخطط التنمية في مصر، من خلال الاستثمار في الصناعات الثقيلة التي تتطلب بنية تحتية وإمكانات إنتاجية ضخمة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الدولة.

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