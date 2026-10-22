محافظ سلطة النقد الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة

ثمّن محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة، ومواقف جمهورية مصر العربية ومساعيها المتواصلة على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني ويعزز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة تقديم خدماته في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء "شنار"، سفير مصر لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، اليوم الخميس، حيث هنأه بتوليه مهامه الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السفير باسم عبد الهادي على التحركات العربية التي تقودها سلطة النقد للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، بما فيها اللقاءات والمباحثات التي عقدتها مؤخراً في القاهرة، إلى جانب اتصالاتها مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف ذات العلاقة، لتوسيع نطاق التحرك العربي والدولي وتوفير الدعم اللازم لمعالجة هذه الأزمات والحد من انعكاساتها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب السفير باسم عبد الهادي عن تقديره للجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجه فلسطين، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يستجيب لاحتياجات الشعب الفلسطيني، ويدعم صموده في ظل الظروف الراهنة.