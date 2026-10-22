بعد غياب 14 عاما فضل شاكر يبدأ أولى حفلاته في الرياض بأغنية رومانسية "إلا وأنا معاك"

بدأ النجم اللبناني فضل شاكر منذ قليل حفله الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، وسط أجواء من الحماس والترقب، حيث اختار أن يستهل فقرته الغنائية بأغنيته الشهيرة «إلا وأنا معاك»، في بداية تحمل الكثير من الرومانسية والإحساس، وتضع الجمهور على موعد مع ليلة غنائية مميزة بصوت أحد أبرز نجوم الغناء العربي.

وافتتح فضل شاكر الحفل بأغنية «إلا وأنا معاك»، التي تعد من الأغنيات المحببة لدى جمهوره، إذ يتميز بها بأسلوبه الغنائي الرومانسي وصوته الدافئ الذي استطاع على مدار سنوات أن يترك بصمة خاصة في قلوب محبيه، لتأتي بداية الحفل مع هذه الأغنية بمثابة رسالة حب لجمهوره، الذي ينتظر لقاءه والاستمتاع بأجمل أعماله الغنائية.

ويأتي الحفل في الرياض وسط اهتمام جماهيري كبير بالنجم اللبناني، الذي يحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، بفضل رصيده الفني الذي يضم مجموعة كبيرة من الأغنيات الرومانسية والطربية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، وأصبحت جزءًا من ذكريات محبيه.

ومن المتوقع أن يقدم فضل شاكر خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب عدد من الأعمال التي رسخت مكانته كواحد من أبرز الأصوات الرومانسية في العالم العربي، إذ يتميز بقدرته على تقديم الأغاني بإحساس عالٍ وأداء يجمع بين العذوبة والشجن.

وتحمل بداية الحفل بأغنية «إلا وأنا معاك» طابعًا خاصًا، خاصة أن الأغنية تنتمي إلى اللون الرومانسي الذي اشتهر به فضل شاكر، والذي لطالما كان أحد أبرز عناصر تميزه الفني، بفضل أدائه الذي يصل سريعًا إلى مشاعر المستمعين، ويمنح أغنياته حالة من الخصوصية والتأثير.

ويترقب محبو فضل شاكر تفاصيل الأمسية الغنائية وما سيقدمه خلالها من مفاجآت فنية، في ظل حالة الاهتمام التي تحظى بها حفلاته وعودته إلى لقاء الجمهور من خلال الحفلات الغنائية، حيث يظل صوته حاضرًا بقوة لدى جمهوره، الذي يحرص على متابعة أعماله والاستماع إلى أغنياته القديمة والحديثة.

وبانطلاق الحفل بأغنية «إلا وأنا معاك»، يفتتح فضل شاكر ليلته الغنائية في الرياض بأجواء رومانسية، مؤكدًا حضوره الفني وصوته الذي ارتبط لدى جمهوره بالأغنيات العاطفية والإحساس الصادق، لتبدأ الأمسية على أنغام واحدة من الأغنيات التي ينتظر محبوه سماعها بصوته على المسرح.