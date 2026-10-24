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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حظر سيارات BYD داخل قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان

حظر سيارات بي واي دي
حظر سيارات بي واي دي
عزة عاطف

في الوقت الذي توسع فيه شركة (BYD) الصينية عمليات تصديرها عالميًا، تبرز عقبات أمنية جديدة تعترض انتشار سياراتها في المواقع الحساسة. فقد أفادت تقارير إعلامية آسيوية بأن سيارات «بي واي دي» منعت رسميًا من دخول قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان على خلفية مخاوف أمنية متزايدة.

تفاصيل قرار الحظر في قاعدة كادينا الجوية

بدأت قاعدة «كادينا» الجوية (Kadena Air Base) الواقعة في جزيرة أوكيناوا على بعد نحو 1,000 ميل جنوب غرب طوكيو، بتنفيذ قرار حظر شامل لجميع سيارات «بي واي دي»، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب». 

وقد أُصدرت تعليمات صارمة لأفراد الأمن بعدم السماح لأي مركبة تحمل علامة «بي واي دي» بالدخول، ويشمل ذلك سيارات الأجرة، ومركبات التوصيل، وسيارات المقاولين على حد سواء.

المخاوف الأمنية ومخاطر التقنيات الذكية

أوضحت اللفتنانت كولونيل ألي ستورمر من قاعدة كادينا أن هذه المركبات تُمثل خطرًا غير مقبول وغير قابل للتخفيف على الأفراد والمهام العسكرية. 

وعلى الرغم من عدم الكشف المباشر عن السبب الدقيق وراء هذا الإجراء، إلا أن التقارير تشير إلى وجود مخاوف أمنية عميقة من أن الكاميرات والمستشعرات المتطورة المدمجة في سيارات وشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الحديثة من «بي واي دي» قد تقوم بالتقاط ونقل معلومات عسكرية حساسة من داخل القاعدة الحساسة.

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