الأمن يفحص فيديو سرقة توكتوك أمام منزل بالمنوفية

وثقت كاميرات المراقبة واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أمام أحد المنازل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، فجر اليوم السبت، حيث أقدم مجهولان على سرقة المركبة والفرار بها، دون اكتراث بوجود كاميرات توثق تحركاتهما.

​من جهتها، بدأت الأجهزة الأمنية بمركز قويسنا فحص مقطع الفيديو المتداول للواقعة، في إطار جهودها الحثيثة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة وضبطهما، فضلاً عن العمل على إعادة المركبة إلى مالكها.

​وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري الاستماع إلى أقوال مالك "التوك توك"، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوصول إلى خط سير المتهمين، تمهيداً لضبطهما وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.