زوجة ديوجو جوتا تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته وشقيقه أندريه

كشفت زوجة البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق، تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة قبل وفاته وشقيقه أندريه في حادث سيارة، مستعيدةً اللحظات التي بدأت خلالها تشعر بالقلق بعد انقطاع التواصل معهما، قبل أن تتلقى تأكيدًا بوفاتهما.

البرتغالي ديوجو جوتا

وقالت زوجة جوتا، في تصريحات تلفزيونية، إنها أرسلت إليه رسالة بعد دقائق قليلة من انطلاقه بالسيارة، تمنت له خلالها رحلة آمنة، ليرد عليها برمز تعبيري، وهو ما دفعها إلى مطالبته بالتركيز على الطريق وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.

وأضافت أنها بدأت تشعر بالقلق عندما لاحظت أن رسائلها لم تعد تصل إلى ديوجو وشقيقه أندريه، لتزداد مخاوفها بعدما علمت أنهما لم يصلا إلى الفندق، وهو ما دفعها إلى التحرك بحثًا عن أي معلومات تطمئنها عليهما.

وأوضحت زوجة اللاعب الراحل أنها تواصلت مع المستشفيات والشرطة في محاولة لمعرفة ما حدث، قبل أن تتلقى في نهاية المطاف التأكيد بوفاة زوجها وشقيقه، في لحظة شكّلت صدمة قاسية لها ولعائلتهما.

وأعادت هذه الشهادة تسليط الضوء على اللحظات الأخيرة في حياة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، وسط حالة من الحزن التي أحاطت بعائلتهما ومحبيهما عقب الحادث المأساوي.