قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يهدي الرئيس السيسي كتاب "للتاريخ" في ختام منتدى مصر
رئيس الوزراء يعلن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026".. وتكليفات رئاسية للحكومة بتنفيذها
اضطراب أسواق الطاقة وتأثيرها على فاتورة الكهرباء.. عرض تفصيلي للمخبر الاقتصادي أمام الرئيس
تأجيل محاكمة 54 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 30 ديسمبر
كينيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس إيبولا وسط إجراءات احترازية مشددة
السفارة الأمريكية في بغداد تحذر: الحكومة العراقية لا تضمن سلامة الأمريكيين من العنف المفاجئ
مدبولي: شغل كان يستغرق 30 سنة قدرنا ننجزه في 12 سنة
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وفايز السراج عام 2019 «حبر على ورق»
بريطانيا وفرنسا تجريان أول تدريبات مشتركة على الضربات الجوية النووية
مدبولي: ارتفاع الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان
مدبولي: رفع تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى 60%.. ونستهدف الوصول لـ 100% عبر «حياة كريمة»
مدبولي: إنتاج مياه الشرب ارتفع إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا.. ونستهدف 10 ملايين للتحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة ديوجو جوتا تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته وشقيقه أندريه

جوتا
جوتا
باسنتي ناجي

كشفت زوجة البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق، تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة قبل وفاته وشقيقه أندريه في حادث سيارة، مستعيدةً اللحظات التي بدأت خلالها تشعر بالقلق بعد انقطاع التواصل معهما، قبل أن تتلقى تأكيدًا بوفاتهما.

البرتغالي ديوجو جوتا

وقالت زوجة جوتا، في تصريحات تلفزيونية، إنها أرسلت إليه رسالة بعد دقائق قليلة من انطلاقه بالسيارة، تمنت له خلالها رحلة آمنة، ليرد عليها برمز تعبيري، وهو ما دفعها إلى مطالبته بالتركيز على الطريق وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.

وأضافت أنها بدأت تشعر بالقلق عندما لاحظت أن رسائلها لم تعد تصل إلى ديوجو وشقيقه أندريه، لتزداد مخاوفها بعدما علمت أنهما لم يصلا إلى الفندق، وهو ما دفعها إلى التحرك بحثًا عن أي معلومات تطمئنها عليهما.

وأوضحت زوجة اللاعب الراحل أنها تواصلت مع المستشفيات والشرطة في محاولة لمعرفة ما حدث، قبل أن تتلقى في نهاية المطاف التأكيد بوفاة زوجها وشقيقه، في لحظة شكّلت صدمة قاسية لها ولعائلتهما.

وأعادت هذه الشهادة تسليط الضوء على اللحظات الأخيرة في حياة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، وسط حالة من الحزن التي أحاطت بعائلتهما ومحبيهما عقب الحادث المأساوي.

جوتا الاهلي الزمالك برشلونه ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

ياسين مرعي

إعلامي: ياسين مرعي يخرج من حسابات عموتة في الأهلي

زد يتعادل مع عزام التنزانى

الكونفدرالية.. زد يتعادل مع عزام التنزاني سلبيا فى الشوط الأول

عموتة

إعلامي يكشف تفاصيل أزمة عموتة ووائل جمعة في مباراة الأهلي والقناة

بالصور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد