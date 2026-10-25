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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى خامس أيام الترشح لانتخابات المصري.. مرشحان على مقعد العضوية

فى خامس ايام فتح الترشح لانتخابات مجلس المصري مرشحان على مقعد العضوية
فى خامس ايام فتح الترشح لانتخابات مجلس المصري مرشحان على مقعد العضوية
محمد الغزاوى

اعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لمجلس ادارة النادى المصري تلقيها طلبات لمرشحان على منصب العضوية في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لإنتخابات النادي .

وشهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية  2030/2026  والمقرر اقامتها في الرابع من ديسمبر المقبل، تقدم كل من الأستاذ حسام عمر والأستاذ محمد صالح الدسوقي بأوراق ترشحهما على منصب العضوية.

كان نائب رئيس مجلس إدارة المصري رجب عبد القادر والقائم بأعمال المدير التنفيذي تقدم أمس للترشح على منصب أمين الصندوق كأول المرشحين 

ومن المنتظر أن تشهد 48 ساعة المقبلة العديد من المفاجآت من خلال الترشح لباقي المناصب سواء فى منصب نائب الرئيس و أمين الصندوق و العضوية بعيد عن منصب الرئيس الذي حسمه كامل أبو على رغم عدم ترشحه رسميا.  

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