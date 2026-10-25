خلاف على مبلغ مالي ينتهي بطعنة نافذة في بطن شاب بسوهاج

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بجرح طعني نافذ بمنتصف البطن، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخصين آخرين بدائرة مركز سوهاج، بسبب خلاف على مبلغ مالي، انتهت بتعدي أطرافها على بعضهم بالسب والضرب، وإصابة أحدهم بسلاح أبيض، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والتحفظ على السلاح المستخدم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بنشوب مشادة كلامية بين شاب في العقد الثاني من العمر، وشخص آخر في العقد الثالث من العمر، برفقة صديقه في العقد الثاني، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز سوهاج.

وتطورت المشادة بين الطرفين إلى مشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالسب والضرب، على خلفية خلاف بينهم بشأن مبلغ مالي، قبل أن تتصاعد الأحداث ويستخدم أحد المتهمين سلاحًا أبيض في الاعتداء على الشاب المصاب.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشاب بجرح طعني نافذ في منتصف البطن، ما استدعى التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما كشفت التحريات الأولية عن ملابسات المشاجرة والأطراف المشاركين فيها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد المتهمين من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهتهما، أقروا بمضمون ما حدث، مؤكدين نشوب المشاجرة بسبب الخلاف المالي، وتبادل التعدي فيما بينهم، وفقًا لما جاء بأقوالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابساتها.