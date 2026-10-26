تسريبات هواوي بورا 100 تصدم عشاق التصوير.. تغييرات جذرية في الشاشات قادمة



تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد في مجال التصوير خلال النصف الأول من عام 2027، وتشير تسريبات جديدة إلى تقسيم أوضح بين طرازات سلسلة هواوي بورا 100. وتتمحور الشائعات حول أيّ الطرازات ستحتفظ بشاشة متوسطة الحجم تقليدية، وأيّها ستعتمد تصميمًا أعرض.

سلسلة هواوي بورا 100

بحسب المُسرّب، كانت هواوي تُقيّم بالفعل خيار الشاشة العريضة لهواتفها الرائدة في مجال التصوير، والمُقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2027، والتي يبدو أنها سلسلة Pura 100. ويُشير التسريب الجديد إلى أن النموذج الهندسي الأولي لهاتف Pura 100 القياسي سيحتفظ بشاشة متوسطة الحجم بحجم 6.6 بوصة. في المقابل، يتميز هاتف Pura 90 القياسي بشاشة أكبر حجماً تبلغ 6.8 بوصة.

تشير التسريبات الجديدة أيضًا إلى أن هاتفي هواوي بورا 100 برو وبرو ماكس سيعتمدان على شاشة عريضة بحجم 6.39 بوصة تقريبًا. وهذا من شأنه أن يجعل الطرازين الأعلى حجمًا هواتف تصوير شاملة بشاشة عريضة، بدلًا من التصميمات التقليدية الطويلة. وللتذكير، كان هاتف بورا 90 برو مزودًا بشاشة 6.6 بوصة، بينما كان هاتف برو ماكس مزودًا بشاشة 6.9 بوصة.

يأتي هاتف هواوي بورا إكس فيو ذو الشاشة العريضة، الذي طُرح لأول مرة في سبتمبر من هذا العام، بشاشة قياسها 6.39 بوصة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هاتفا بورا 100 برو وبورا 100 برو ماكس سيحصلان على نفس الشاشة.

هواوي بورا 90 برو ماكس ديزاين

تواصل سلسلة هواتف "بورا" (Pura) من هواوي تركيزها المطلق على ترقية تقنيات التصوير، مما يجعل من تحديثات الشاشة خطوة جوهرية لتوفير الخلفية المثالية لعرض الصور ومقاطع الفيديو بدقة فائقة. ورغم الشائعات السابقة التي روجت لأفكار طموحة في عالم الكاميرات — مثل تزويد السلسلة بكاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، وتقنيات تقريب بصري غير مسبوقة، بل وإمكانية دعم ملحقات عدسات خارجية تحاكي كاميرات الـ DSLR الاحترافية (وهي نقاشات مشابهة لتلك التي دارت حول محولات التقريب بعد إطلاق هاتف Mate 90 Pro Max) — إلا أن التسريبات الحالية تبدو أكثر واقعية وبساطة.

تُشير المعطيات الراهنة إلى أن الطراز القياسي سيأتي بشاشة مقاس 6.6 بوصة، في حين ستتميز طرازات Pro و Pro Max بشاشة عريضة تبلغ حوالي 6.39 بوصة؛ لتقدم هواوي بذلك أول هاتف رائد متكامل مخصص للتصوير بتقنية الشاشة العريضة ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS