قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أحمد حسن: الزمالك يعلن رحيل حسن موسى عن منصب المدير التنفيذي خلال ساعات
نائب رئيس الوزراء: الصناعات التحويلية ركيزة للإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل
الكرملين: بوتين يستقبل أمير قطر والرئيس الإيراني غدا
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
رئيس نادي بيراميدز يطمئن على بعثة نادي المريخ بننيو بطل جنوب السودان
تبون يقرر إرسال قوات جزائرية إلى النيجر لحماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسام سعيد: تطوير بنك الاستثمار القومي ضرورة لتعظيم أصول الدولة

حسام سعيد
حسام سعيد
حسن رضوان

أكد النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن تطوير الدور الاستثماري والتنموي لبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح “ سعيد” في بيان له اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع رؤية متكاملة لتحديث آليات عمل البنك، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز دوره في إدارة الأصول العامة وتعبئة رؤوس الأموال وتوجيه التمويل إلى المشروعات الإنتاجية والابتكارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

رؤية جديدة لرفع كفاءة الاستثمار وتعظيم موارد الدولة

وأشار حسام سعيد عبدالفتاح علي إلى أن تطوير بنك الاستثمار القومي يجب أن ينطلق من الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وربط قرارات التمويل بأولويات التنمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التكامل بين إدارة الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة من شأنه أن يفتح المجال أمام نماذج تمويل أكثر مرونة وكفاءة، ويساعد على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عوائد مستدامة وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

تمويل الشركات الناشئة أولوية لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على أهمية تعزيز دور البنك في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط والتوسع، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والاستمرار.

وأكد أن دعم هذه المشروعات يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار.

حسام سعيد بنك الاستثمار القومي لاستثمار والإنتاج وكيل لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء

يُعقد في مصر للمرة الأولى .. نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يتفقد أعمال البعثات الأثرية العاملة بـ سقارة

خلال اللقاء

وزير الكهرباء يستقبل سفير الدانمارك لبحث التعاون وتطوير الشبكة الموحدة

بالصور

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد