حسام سعيد: تطوير بنك الاستثمار القومي ضرورة لتعظيم أصول الدولة

أكد النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن تطوير الدور الاستثماري والتنموي لبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح “ سعيد” في بيان له اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع رؤية متكاملة لتحديث آليات عمل البنك، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز دوره في إدارة الأصول العامة وتعبئة رؤوس الأموال وتوجيه التمويل إلى المشروعات الإنتاجية والابتكارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

رؤية جديدة لرفع كفاءة الاستثمار وتعظيم موارد الدولة

وأشار حسام سعيد عبدالفتاح علي إلى أن تطوير بنك الاستثمار القومي يجب أن ينطلق من الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وربط قرارات التمويل بأولويات التنمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التكامل بين إدارة الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة من شأنه أن يفتح المجال أمام نماذج تمويل أكثر مرونة وكفاءة، ويساعد على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عوائد مستدامة وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

تمويل الشركات الناشئة أولوية لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على أهمية تعزيز دور البنك في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط والتوسع، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والاستمرار.

وأكد أن دعم هذه المشروعات يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار.