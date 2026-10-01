شاهد| بي واي دي Ti9 الـ suv الجديدة

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Ti9 ، وتنتمي Ti9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ومزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن.

سيارة بي واي دي Ti9 الكهربائية الجديدة

محرك بي واي دي Ti9

تحصل سيارة بي واي دي Ti9 علي قوتها من محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 154 حصان، بجانب محركين كهربائيين وبالتالي فإن القوة الإجمالية للنظام تصل إلي 536 حصان، مع نظام دفع رباعي، وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) سعة 66.48 كيلوواط ساعة، من شركة فين دريمز باتري (FinDreams Battery) التابعة لـ BYD، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 310 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بي واي دي Ti9 الكهربائية الجديدة

أبعاد بي واي دي Ti9

تأتى سيارة بي واي دي Ti9 في سوق السيارات بطول 527 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 188 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 313 مم .

مواصفات بي واي دي Ti9

سيارة بي واي دي Ti9 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة بي واي دي Ti9 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد بتوزيع 2+2+2، مع مقعدين منفصلين في الصف الثاني، وبها وظائف التدفئة والتهوية والتدليك لجميع صفوف المقاعد الثلاثة، وبها شاشة بانوراما أمامية مقاس 30 بوصه، إلى جانب شاشة ترفيه خلفية مقاس 21.4 بوصه مثبتة في السقف وقابلة للطي.

سيارة بي واي دي Ti9 الكهربائية الجديدة



بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي Ti9 بها، نظام التعليق الهوائي DiSus-A مع تقنية استشعار الطريق مسبقاً، ونظام التضاريس الذكي iATS، إضافة إلى تقنية الشحن فائق السرعة وبطاريات بليد (Blade) من الجيل الثاني.

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

في عام 1995 تم تأسيس الشركة الأم "BYD" في مدينة شينزن الصينية كشركة لتصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن بقيادة "وانج تشوانفو".

سيارة بي واي دي Ti9 الكهربائية الجديدة

وفي عام 2003 دخلت الشركة مجال السيارات عبر الاستحواذ على "شركة شيآن تشينتشوان للسيارات" في عام 2002، ثم تأسيس BYD Auto في يناير 2003.