قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
وزراء دفاع مجموعة الـ 5 الأوروبيين: يجب تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا داخل الناتو
برلمانية: تفويض البرلمان للرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي
أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية
أحمد موسى: معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات
القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها في الشرقية
نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل الديمقراطي: نساند السعودية وندعو مصر إلى دور أكثر فاعلية لحقن الدماء العربية

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي
معتز الخصوصي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة النائب ناجي الشهابي، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن المملكة واستقرارها جزء مهم من الأمن القومي العربي، وأن التضامن بين الدول العربية ضرورة لحماية سيادتها وصون مقدرات شعوبها.

وأكد الحزب أن مساندة المملكة العربية السعودية تتكامل مع ثوابت السياسة المصرية الداعية إلى الحفاظ على الأمن العربي، ومنع اتساع دائرة الصراعات، وتسوية الخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن حقن الدماء العربية يجب أن يظل هدفًا أساسيًا لكل تحرك عربي مسؤول.

دعو مصر إلى دور أكثر فاعلية لحقن الدماء العربية

وطالب حزب الجيل الديمقراطي بأن تلعب مصر دورًا أكثر فاعلية في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بشأن الأزمة اليمنية، وأن تكثف تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل وقف التصعيد، وإنهاء الصراع، والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتصون أمن المملكة العربية السعودية ومصالحها المشروعة.

وأكد الحزب أن مصر، بما تمتلكه من ثقل إقليمي ومكانة عربية وخبرة دبلوماسية، مؤهلة للقيام بدور محوري في بناء جسور الثقة، وتشجيع الحوار، ودعم المبادرات التي تضع حدًا للصراعات وتحمي المدنيين، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الأمة العربية.

وشدد الحزب على أن الأمن العربي لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى الحكمة السياسية، والحوار الجاد، ومعالجة جذور الأزمات، واحترام سيادة الدول، وعدم السماح للخلافات بأن تتحول إلى صراعات تستنزف مقدرات الشعوب وتبدد فرص التنمية والاستقرار.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد إعلان التضامن العربي إلى تحرك مشترك وفاعل، تكون فيه مصر صوتًا للحكمة وقوة دافعة نحو التسويات السياسية، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي للدول العربية ومنع إراقة المزيد من الدماء.


وقال إن مصر التي تدعم أشقاءها وتحمي أمنها القومي، مطالبة أيضًا بمواصلة دورها التاريخي في جمع العرب وإطفاء نيران الصراعات. فدماء العرب غالية، وأمنهم مسؤولية مشتركة، والحوار والتسوية السياسية هما الطريق إلى سلام يحفظ للأمة العربية كرامتها واستقرارها ومستقبل أجيالها.

واختتم حزب الجيل الديمقراطي بيانه بالتأكيد على أن مساندة السعودية، والعمل من أجل استقرار اليمن، والسعي إلى تسوية الأزمات العربية، ليست أهدافًا متعارضة، بل مسؤوليات متكاملة تفرضها وحدة المصير العربي والمصالح المشتركة.

حزب الجيل الديمقراطي السعودية إحلال السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: توصلنا لتفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بأن أمن المنطقة يتحقق عبر دولها

وزير الري

وزير الري: تعزيز الفهم العلمي للدورة الهيدرولوجية المتكاملة يسهم في دعم الأمن المائي

المؤتمر الصحفي لنبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية

نبيل فهمي من الخرطوم: الجامعة العربية ملتزمة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد