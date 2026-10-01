إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات؟

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر في بداية التعاملات، وذلك عقب موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر وتأثره بالحركة العالمية للأوقية والتي ارتفعت وتخطت الـ 4000 دولاراً اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 في بداية التعاملات نحو 7,171.00 جنيه للجرام.

بينما بلغ سعر عيار 22 مستوى 6,573.00 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً ومبيعات في السوق المحلي، 6,275.00 جنيه للجرام.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,378.00 جنيه.

ووصل عيار 14 إلى 4,183.00 جنيه.

وعلى مستوى التداولات الإجمالية للسبائك والجنيهات الذهبية، سجل سعر أوقية الذهب 223,043.03 جنيه،

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية 50,200.00 جنيه.