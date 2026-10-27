المرحلة الثالثة من الموجة الـ30.. متابعة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الميدانية والتعامل بكل حسم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع إزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة يتم رصدها.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، مؤكدًا استمرار الحملات بجميع أنحاء المحافظة للحفاظ على حقوق المواطنين والرقعة الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.