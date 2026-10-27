إنجاز تاريخي لا يُنسى.. محمد صلاح صاحب أفضل مركز عربي في البالون دور

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النجم المصري محمد صلاح يظل صاحب أفضل ترتيب عربي في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، بعدما احتل المركز الرابع في نسخة عام 2025، مشيدًا بما حققه قائد منتخب مصر من إنجازات على الساحة العالمية.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «في نهاية اليوم 🤩 يظل محمد صلاح هو صاحب أعلى ترتيب عربي في تاريخ البالون دور بحصوله على المركز الرابع في 2025 🇪🇬🔥».

وجاءت تصريحات سيف زاهر بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، الذي شهد تتويج الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، بالجائزة، خلال النسخة السبعين من الحفل.

وأقيم الحفل للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن، على مسرح لندن بالاديوم، وقدم فعالياته النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت.

ويأتي تنظيم الحفل في لندن احتفاءً بمرور 70 عامًا على تأسيس جائزة الكرة الذهبية، التي انطلقت عام 1956، وشهدت تتويج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة منها.

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 تتويجات، ليبقى الثنائي الأكثر حصدًا للجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.