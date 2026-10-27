من الرسم إلى الغناء.. مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة يحتضن مواهب طلاب المدارس

شهد مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم إبداعي مليء بالشغف والفنون، تحت رعاية وزارة الثقافة، و قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، وبالتعاون المثمر مع قسم الخدمة المدرسية بالإدارة التعليمية.

استهدفت فعاليات مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة بإدارة الفنان محمد عبد الهادي تنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى أبنائنا الطلاب من مختلف المراحل العمرية، من خلال تنظيم سلسلة من الورش الملهمة والأنشطة التفاعلية بمشاركة 100 طالب وطالبة من خمس مدارس عريقة، وهي: (سعد زغلول الثانوية، 15 مايو الثانوية بنات، عمر بن الخطاب الثانوية بنين، 15 مايو الثانوية الصناعية، وعمار بن ياسر)، وبإشراف ومرافقة 4 من المعلمين والمشرفين.

وتضمنت الفعاليات ورشتين رئيسيتين:

ورشة "تعليم أساسيات الرسم والفنون البصرية": والتي شارك فيها 73 طالباً وطالبة، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ الفنون التشكيلية وتطوير الذائقة البصرية والفنية لدى المشاركين.

ورشة اكتشاف وتنمية مواهب "الموسيقى والغناء": واستضافها مسرح المجمع بمشاركة 27 طالباً وطالبة، حيث شهدت أجواءً تفاعلية حماسية أظهرت طاقات فنية وطربية واعدة تبشر بمستقبل مشرق للمواهب الشابة.

تأتي هذه الفعاليات في إطار الشراكة الممتدة بين القطاعات الثقافية والتعليمية لاكتشاف المواهب المدرسية ورعايتها، وتقديم الدعم اللازم لتمكين النشء من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية.