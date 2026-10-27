موسكو: مصر تؤدي دورا محوريا في قفزة التعاون الروسي الأفريقي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مصر تؤدي دورا محوريا في قفزة التعاون الروسي الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن زاخاروفا قولها، خلال لقاء مع المشاركين في المنتدى الإعلامي "روسيا-أفريقيا 2026": " تربطنا بمصر سواء من المنظور التاريخي أو في السياق المعاصر، حجم هائل من العلاقات المتبادلة التاريخية والمعاصرة، ونلعب دورًا مهمًا جدًا بالنسبة لبعضنا بعضا".

وتابعت: " نلعب دورًا مهمًا جدًا سواء في الشؤون الإقليمية أو الدولية، وسواء في أجندتنا لتطوير مختلف المجالات؛ الاقتصاد، الصناعة، والسياحة ذاتها، وكذلك في رسم الخطط للمستقبل، الخطط وأعني بها برامج محددة".

وأضافت: " أن الأرقام ومؤشرات تفاعلنا مع مصر هي تأكيد جلي على ذلك"

ويذكر أنه انطلقت، يوم أمس الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام الروسي – الأفريقي، الذي تنظمه قناة "آرتي" بالتعاون مع وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" الدولية ووكالة الأنباء الروسية "تاس"، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الروسية والأفريقية، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية.