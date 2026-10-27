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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"التوثيق التاريخي لانتصارات أكتوبر والذاكرة الجمعية" في صالون الثقافة الجماهيرية بالجيزة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهدت مكتبة الحديقة الخضراء الثقافية بالجيزة، فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، تحت عنوان "التوثيق التاريخي لانتصارات أكتوبر والذاكرة الجمعية"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

أدار فعاليات الصالون الثقافي ناصر محمدي مدير مكتبة الحديقة الخضراء، وشارك به كل من الدكتور محمد علي، أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومحمد عبد الفتاح أخصائي ثقافي، وشهد حضور لفيف من المثقفين.

واستهل "محمدي" حديثه بنقاشات حول دور الثقافة الجماهيرية في توثيق البطولات وحفظ الذاكرة الوطنية وربطها بقضايا الحاضر وبناء الوعي لدى الشباب، مؤكدا أن نصر أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة الوطنية.

من ناحيته، ناقش الدكتور محمد علي، أهمية التوثيق التاريخي لانتصارات أكتوبر من منظور أكاديمي وثقافي، مشيرا إلى أن التوثيق لا يقتصر على الوقائع العسكرية بل امتد ليشمل لتوثيق حالة التلاحم الوطني في الجبهة الداخلية ودور المرأة والفلاح والعامل في دعم المجهود الحربي، بالإضافة إلى التعريف بمراحل العبور وخطة الخداع الاستراتيجي، وتحطيم خط بارليف اللي جسدت كيف استطاع الجندي المصري بإرادته تحويل المستحيل إلى نصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية بناء وعي الشباب، موضحا أن الذاكرة الجمعية تمثل الحصن الحقيقي الذي يحمي الوطن من محاولات طمس الهوية وتزييف التاريخ.

بدوره، تطرق محمد عبد الفتاح إلى دور القوى الناعمة في الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الأدب والشعر والأغنية الوطنية مثلت "أسلحة روحية" أسهمت في صون الهوية الوطنية، وتحويل مشاعر التحدي إلى طاقة إبداعية وفرحة بالنصر، موضحا أن قصائد وأغاني نصر أكتوبر مازالت محفورة في الوجدان.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الجيزة، واختتم بحديث عن دور المكتبات بقصور الثقافة في حفظ الذاكرة الجمعية من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية التي تتيح مساحات للحوار حول الأحداث الوطنية واستحضار دروسها للأجيال الجديدة.

مكتبة الحديقة الخضراء الثقافية صالون الثقافة الجماهيرية التوثيق التاريخي لانتصارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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