الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مدينة الرياض

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أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم / الثلاثاء /، وقوع أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين عقب اعتراضهما وتدميرهما في مدينة الرياض.



وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الدفاع المدني في مدينة الرياض باشر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة.



وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

