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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهاء أزمة رونالدو وجيسوس.. قائد البرتغال على رأس القائمة المبدئية لمواجهتي نوفمبر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مع المنتخب الوطني، في ظل الأنباء المتداولة حول انتهاء الخلاف بينه وبين المدير الفني خورخي جيسوس، واقتراب عودته للمشاركة في المباريات الدولية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة «أو جوجو» البرتغالية، يتواجد رونالدو ضمن القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي الدنمارك وويلز، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في انتظار حسم موقفه النهائي من الانضمام إلى المعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الدنماركي يوم 14 نوفمبر، قبل أن يلتقي منتخب ويلز يوم 17 من الشهر نفسه، حيث يسعى رفاق رونالدو إلى حسم صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

خورخي جيسوس يفتح الباب أمام عودة رونالدو

وكان خورخي جيسوس قد تحدث عن موقف كريستيانو رونالدو عقب مباراة البرتغال والنرويج، في ظل الجدل الذي أثير بعد مغادرة اللاعب كوبنهاجن، وإعلانه استياءه من تصريحات المدرب.

وقال جيسوس تعليقًا على مستقبل قائد المنتخب: «لا أعرف ما سيحدث، بالنسبة لي كل شيء وارد، هو من يقرر، إنها حياته».

وأضاف المدير الفني: «إذا كان كريستيانو رونالدو يلعب ويريد الانضمام إلى المنتخب، فلماذا لا؟».

وتعكس تصريحات جيسوس ترك الباب مفتوحًا أمام عودة رونالدو، مع التأكيد على أن القرار النهائي يرتبط برغبة اللاعب، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي البرتغالي حسم موقف قائده قبل مواجهتي نوفمبر.

رئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل لإنهاء الأزمة

وفي سياق متصل، سبق أن أكد بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وجود رغبة داخل الاتحاد في عودة رونالدو إلى صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن الخلاف بين اللاعب والمدرب يُنظر إليه باعتباره سوء تفاهم يمكن تسويته.

وأوضح بروينسا، خلال فعالية نظمها اتحاد بورتو لكرة القدم، أن جميع الأطراف، بما في ذلك الجهاز الفني واللاعبون، يرغبون في عودة قائد المنتخب، مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة في استعادة خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها رونالدو داخل المنتخب البرتغالي، ودوره القيادي، إلى جانب سعيه المستمر إلى تعزيز أرقامه القياسية على الصعيد الدولي.

موقف رونالدو من الإيقاف ومواجهتي نوفمبر

وأشارت صحيفة «أو جوجو» إلى أن العقوبة التأديبية المفروضة على رونالدو لن تشكل عائقًا أمام مشاركته في مباراتي الدنمارك وويلز، إذ من المنتظر أن تكون فترة إيقافه البالغة 30 يومًا قد انتهت قبل موعد المواجهتين.

وبذلك، يبقى قرار العودة إلى المنتخب البرتغالي مرتبطًا بموقف رونالدو النهائي، ومدى رغبته في الانضمام إلى القائمة استعدادًا للاستحقاق المقبل.

وتترقب الجماهير البرتغالية حسم الملف خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بعودة قائدها إلى صفوف المنتخب، ومواصلة رحلته الدولية في ظل سعي البرتغال إلى المنافسة على لقب دوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال خورخي جيسوس

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