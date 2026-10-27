قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء
ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري
سويلم: النيل يوفر 98% من مياه مصر.. والتعاون أساس الأمن المائي الإفريقي
أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس
"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474
الأردن.. مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعـ ش في غارات بسوريا
تجاوز 56 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ألمانيا لا تملك سوى 579 ملجأ.. ومدير العربي للدراسات يكشف استعدادات أوروبا للطوارئ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الدكتور ميسرة بكور، مدير المركز العربي للدراسات، إن عودة الملاجئ إلى الواجهة الأوروبية وتوسيع خطط الطوارئ لا تعني بالضرورة أن حربًا وشيكة ستندلع في القارة، لكنها تعكس توجه الحكومات إلى اختبار قدراتها وإمكاناتها، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيناريوهات الأسوأ، سواء ارتبطت بالحرب أو بأزمات كبرى أخرى.

أوروبا تختبر قدراتها لمواجهة سيناريوهات الحرب والأزمات

وأضاف بكور، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول الأوروبية كانت تتوقع احتمالات تعرضها لتحركات عسكرية روسية أو عمليات تخريبية خلال العام الجاري، إلا أن تطورات الحرب المرتبطة بإيران وغيرها من المستجدات الإقليمية دفعت إلى إعادة النظر في حسابات التهديدات الأمنية.

وأوضح أن الاستعداد الفعلي لا يقتصر على امتلاك الملاجئ المجهزة، وإنما يشمل قدرة المواطنين على الوصول إليها في الوقت المناسب، والتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مشددًا على أن الاستعداد للحرب يمثل أحد السبل التي قد تسهم في منع اندلاعها.

وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية قلصت ملاجئها أو ألغتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، اعتقادًا بأن الحروب لن تعود إلى القارة، بينما احتفظت فنلندا باستعداداتها، ولم تتخلَّ عن ملاجئها.

وضرب بكور مثالًا بألمانيا، موضحًا أنها كانت تمتلك نحو 2000 ملجأ، قبل تحويل عدد منها إلى مشروعات أخرى، بينما يبلغ عدد الملاجئ المتاحة حاليًا نحو 579 ملجأ، لا تستوعب سوى نحو 1% من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 84 مليون نسمة.

وأضاف أن ألمانيا خصصت، بحسب ما ذكر، نحو 10 مليارات يورو لإعادة تأهيل الملاجئ وتشغيلها، إلى جانب تنظيم تدريبات واختبارات دورية لصفارات الإنذار ورفع مستوى الجاهزية.

فنلندا ودول البلطيق في مواجهة مباشرة مع المخاطر

وأكد مدير المركز العربي للدراسات أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل عاملًا رئيسيًا في تغيير الحسابات الأمنية الأوروبية، خصوصًا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم شن هجومها واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأوضح أن فنلندا تتمتع بوضع أمني خاص بسبب حدودها المشتركة مع روسيا وقربها من مدينة سان بطرسبرج، ما يجعلها في موقع متقدم ضمن منظومة الدفاع الأوروبية، تليها دول مثل السويد والنرويج.

ولفت إلى أن دول البلطيق تواجه مخاطر أكبر بسبب قربها الجغرافي من روسيا، وما تشهده المنطقة من اختراقات للأجواء بواسطة الطائرات المسيّرة، إلى جانب الحوادث المرتبطة بالمجالات الجوية والبحرية، الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى توسيع استعداداتها الدفاعية والمدنية.

وأشار إلى أن التهديدات المحتملة لا تقتصر على المواجهة العسكرية مع روسيا، وإنما تشمل أيضًا احتمالات تنفيذ عمليات تخريبية، في ظل تقارير تتحدث عن أنشطة استخباراتية إيرانية محتملة تستهدف إحداث اضطرابات داخل أوروبا.

انقطاع الكهرباء قد يشل الحياة اليومية

وحذر بكور من أن طبيعة الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على الصواريخ والعمليات العسكرية التقليدية، بل باتت تشمل الهجمات بالطائرات المسيّرة والتخريب واستهداف البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى تعطيل قطاعات واسعة من الحياة اليومية، من بينها السكك الحديدية وأنظمة التدفئة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، ما يفسر اتجاه الحكومات الأوروبية إلى وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الكبرى.

وأضاف أن هذه الاستعدادات لا تقتصر على الحروب، بل تشمل أيضًا الكوارث الطبيعية المحتملة، مثل الزلازل، مؤكدًا أن الحكومات تختبر قدرتها على الاستجابة للأزمات وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

بكور: تصريحات بوتين بشأن أوروبا للمزايدة الإعلامية

وفي تعليقه على انتقادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسات الأوروبية، وقوله إنها تسهم في إطالة أمد الحرب، اعتبر بكور أن هذه التصريحات تتضمن قدرًا من المزايدة الإعلامية، مشيرًا إلى أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا واحتلت شبه جزيرة القرم، وسيطرت على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، ثم تنتقد الدول الأوروبية بسبب اتخاذها إجراءات لحماية سكانها.

وأكد أن التدريبات الأوروبية، بما فيها اختبارات صفارات الإنذار التي تُجرى دوريًا في ألمانيا كل شهر أو شهرين، تستهدف رفع مستوى الجاهزية والتأكد من كفاءة منظومات الطوارئ، ولا تعني بالضرورة أن قرار الحرب أصبح وشيكًا.

وأشار إلى أن التطورات المرتبطة بإيران تظل جزءًا من المشهد الأمني الذي تضعه أوروبا في حساباتها، في ظل احتمالات تعرضها لهجمات أو عمليات تخريبية، مشددًا على أن الاستعداد للأسوأ لا ينفي احتمالات وقوعه، لكنه لا يمثل دليلًا قاطعًا على قرب اندلاع حرب شاملة.

الملاجئ الأوروبية الدفاع المدني روسيا وأوكرانيا ميسرة بكور أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الصلاة

هل الوشم لا يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم رسمه وتأثيره على صحة الفريضة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يشرح دلالة الآية «وعصى آدم ربه فغوى» ويحذر من فهمها خطأ

تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

الأوقاف تواصل تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد