الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أحمد حسام

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد لاعبه أحمد حسام، اليوم، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الحساب الرسمي للزمالك: «اليوم لاعبنا أحمد حسام يحتفل بعيد ميلاده.. عيد ميلاد سعيد».

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» المباراة، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري المصري الممتاز.