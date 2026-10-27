قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة
حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يحذر من إقبال الناخبين العرب على المشاركة
جمال شعبان يحذر: موسم الجلطات يقترب.. ونصائح مهمة لحماية القلب في الشتاء
وزير الري: نستهدف تحويل خطط مواجهة الجفاف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ
توتر جديد بين باريس وطهران.. ترهيب مسؤول بالسفارة الفرنسية في إيران
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتعال الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يستعين بأبي أحمد لكسب أصوات يهود إثيوبيا

نتنياهو وآبي أحمد
نتنياهو وآبي أحمد
ناصر السيد

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استمالة الناخبين اليهود من أصول إثيوبية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، مسلطاً الضوء على علاقته الوثيقة برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومتعهداً بمواصلة جلب أفراد من مجتمع "بيتا إسرائيل" اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

أبي أحمد ونتنياهو

وفي مقابلة ضمن حملته الانتخابية، استشهد نتنياهو بعبارة قالها له أبي أحمد خلال زيارة أجراها الأخير إلى إسرائيل عام 2019: "أتعلم، أنا ’بيبيست‘ (Bibist)" - في إشارة إلى كونه من مؤيدي نتنياهو، الذي يُعرف على نطاق واسع بلقب "بيبي". 

وقد قدّم نتنياهو هذا التصريح كدليل على وجود علاقة شخصية طيبة بينهما، واضعاً إثيوبيا -إلى جانب الإمارات وصوماليلاند- ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين لإسرائيل.

وفيما يتعلق بهجرة اليهود الإثيوبيين، دافع نتنياهو عن سجل حكوماته في تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيل، واعداً بأن "المزيد قادم". 

كما أقر بوجود عنصرية وتمييز مستمرين يطالان الإسرائيليين من أصول إثيوبية، مشيراً إلى لجان وبرامج أُنشئت في عهد حكوماته لمعالجة التمييز وسوء سلوك الشرطة.

ورداً على سؤال حول سبب خلو قائمة حزب "الليكود" من مرشح بارز من أصول إثيوبية، مازح نتنياهو الحضور قائلاً إن لديهم مرشحاً بالفعل: "اسمه بنيامين نتنياهو"، معتبراً أن سياساته هي الدليل الأكبر على التزامه تجاه هذا المجتمع، بدلاً من الاكتفاء بوجود ممثل لهم في قائمة الحزب.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل انتقادات قائمة منذ فترة طويلة من قبل بعض أفراد المجتمع اليهودي الإثيوبي، تتعلق بتأخيرات في لم شمل العائلات وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالهجرة. 

يهود إثيوبيا في إسرائيل

ففي أكتوبر 2020، أبلغ نتنياهو أبي أحمد، خلال محادثة هاتفية، بأن إسرائيل تعتزم جلب نحو 2000 يهودي إثيوبي من أديس أبابا وغوندار. وبحسب التقارير، رحب أبي أحمد بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها ترمز إلى العلاقة الخاصة بين الشعبين.

يُذكر أن مجتمع "بيتا إسرائيل" له تاريخ طويل من الهجرة إلى إسرائيل، شمل عمليات نقل جوي واسعة النطاق، مثل "عملية موسى" في ثمانينيات القرن الماضي و"عملية سليمان" عام 1991. 

ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات حول معايير الأهلية، ولم شمل العائلات، ووتيرة الهجرة؛ مما ترك بعض أفراد هذا المجتمع في انتظار الانتقال إلى إسرائيل لسنوات طويلة.

اشتعال الانتخابات الإسرائيلية الانتخابات الإسرائيلية يهود إثيوبيا نتنياهو يستعين بأبي أحمد نتنياهو أبي أحمد ونتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

زمنا لسه بخير

سمسم شهاب يطرح “زماننا لسه بخير”

مني ذكي

بتهنئة حارة.. منى زكي تُسقط شائعات الخلاف مع ياسمين عبد العزيز بعد ثلاثية “The Best”

المستشار: تركى الشيخ

موسم الرياض يستعد لاستضافة جوائز إيفي بمشاركة أكثر من 1000 متخصص

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد