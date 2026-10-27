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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الأونروا" تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في الخليل

الأونروا
الأونروا
أ ش أ

 أعرب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 23 أكتوبر الجاري.

وقال فريدريك - في بيان له مساء اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن التطورات في الخليل تعيد إلى الأذهان مشاهد مقلقة من موجة التهجير الواسعة التي شهدها شمال الضفة مطلع عام 2025، مشيرا إلى أن أكثر من 34 ألف لاجئ من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لا يزالون مهجّرين قسرا بعد مرور أكثر من عام.

وأكد فريدريك أن أي شكل من أشكال العقاب الجماعي يتعارض مع القانون الدولي، مشددا على ضرورة السماح لجميع المهجّرين قسرا بالعودة، واحترام كرامتهم وحقوقهم، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الأونروا تحركت، بالتنسيق مع شركائها ومحافظة الخليل وبلديتها، للاستجابة للاحتياجات العاجلة، ووزعت مساعدات طارئة شملت البطانيات والفرشات والوسائد على العائلات المتضررة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة الخليل منذ 23 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن تهجير قسري لأكثر من 3 آلاف مواطن من منازلهم، وهدم منازل وممتلكات خاصة، وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الضفة الغربية الأوضاع الأمنية

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