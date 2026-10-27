قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة
حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يحذر من إقبال الناخبين العرب على المشاركة
جمال شعبان يحذر: موسم الجلطات يقترب.. ونصائح مهمة لحماية القلب في الشتاء
وزير الري: نستهدف تحويل خطط مواجهة الجفاف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ
توتر جديد بين باريس وطهران.. ترهيب مسؤول بالسفارة الفرنسية في إيران
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB): 153 مليار دولار فجوة تمويل التنوع البيولوجي بأمريكا اللاتينية والكاريبي

بنك التنمية للبلدان الأمريكية
بنك التنمية للبلدان الأمريكية
أ ش أ

كشفت دراسة جديدة صادرة عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، عن حاجة المنطقة إلى تمويل سنوي يُقدر بنحو 170 مليار دولار للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظم الطبيعية وضمان الاستخدام المستدام لمواردها، في ظل فجوة تمويلية تُقدر بنحو 153 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة، التي أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17) في أرمينيا، أن سد هذه الفجوة يتطلب تعزيز دور التمويل العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو حماية رأس المال الطبيعي، بما يدعم تحقيق أهداف التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.

وأكدت الدراسة أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية والمالية والبيئية، وإعادة توجيه التدفقات المالية والحوافز الإنتاجية بما يسهم في الحد من فقدان التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتأتي هذه الجهود في ظل الأهمية الاقتصادية والبيئية الكبيرة للتنوع البيولوجي في المنطقة، التي تضم نحو 40% من التنوع البيولوجي العالمي، وتعتمد قطاعات إنتاجية رئيسية فيها على خدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك الموارد المائية والأراضي الزراعية والنظم الطبيعية الداعمة للاستقرار المناخي.

التنمية الأمريكية IDB التنوع البيولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يعلن عن مشروع لجامعة العريش يطبق حلولًا ذكية لترشيد المياه والطاقة

صورة ارشيفية

فتح: إسقاط نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية وإبعاد بن غفير وسموتريتش هدفنا

صورة ارشيفية

متحدث حركة فتح: مشاركة العرب قد تمنح المعارضة فرصة إسقاط نتنياهو

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد