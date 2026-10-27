وزير الحرب الأمريكي يصل الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع "آسيان"

وصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراكاتها الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هيجسيث سيعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش الاجتماع، بهدف تعزيز الردع وتطوير التحالفات والشراكات الرئيسية للولايات المتحدة، إلى جانب توسيع نطاق تقاسم الأعباء الأمنية مع الشركاء الإقليميين.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في سياق توجه واشنطن إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول المنطقة، ودعم الشراكات الأمنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرر أن يشارك هيجسيث في اجتماعات وزراء دفاع آسيان وشركائهم، التي توفر إطارًا للحوار والتعاون بشأن القضايا الدفاعية والأمنية الإقليمية، بمشاركة الولايات المتحدة وعدد من شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.