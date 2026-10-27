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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني: الحوثي شوّه جثامين 8 جنود بمواد كيميائية حارقة

الحوثي _ أرشيفية
الحوثي _ أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة تمثلت في تشويه جثامين ثمانية من منتسبيها في جبهات تعز، مؤكدة أن الجثامين التي تسلمتها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرضت لصب مواد كيميائية حارقة عليها، وتكسير أطرافها، وطمس معالم وجوهها.

الحوثي تشوه جثامين ثمانية جنود يمنيين

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن الجهاز الطبي في المستشفى العسكري وثّق آثار التشويه المتعمد على الجثامين، واصفاً ما حدث بأنه انتهاك لحرمة الإنسان المسلم والأعراف القبلية اليمنية، وجريمة تجرّمها القوانين المحلية والدولية.

وأوضح النزيلي أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل المليشيا في التنكيل بالجثامين، مستشهداً بتسليم جثمان العميد حسين العصيمي، قائد اللواء 161 مشاة، عام 2020، وعليه آثار التعذيب والحرق بالأحماض، بعد أسره جريحاً، إضافة إلى جثامين جنود احتجزتهم المليشيا أحياء في الجوف عام 2023، قبل إعدامهم وإحراق جثامينهم وطمس معالمها.

وحمل المتحدث باسم الجيش اليمني، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، داعياً علماء اليمن ومشايخ القبائل في مختلف المحافظات إلى إدانتها، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لملاحقتهم، مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم.

وشدد النزيلي على أن هذه الجرائم لن تزيد القوات المسلحة اليمنية إلا إصراراً على مواصلة القتال حتى تحرير اليمن كاملاً واستعادة سلطة الدولة على كل شبر من أراضي الوطن.

الحوثي تعز الجيش اليمني

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