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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي يحذر من أزمة غذاء وتضخم حاد حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

حذر الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، من تداعيات استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية حتى نهاية العام، مشيرًا إلى احتمالات تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بوصول سعر برميل النفط الخام إلى 250 دولارًا، وارتفاع معدلات التضخم في إيران إلى 300%.

استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية يهدد سلاسل الغذاء

وقال الزغبي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن اتساع نطاق المواجهة العسكرية أو تعثر جهود الوساطة قد يترتب عليهما ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، بما ينعكس على سلاسل إمدادات الغذاء، خاصة في الدول النامية والدول العربية المستوردة للسلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

وأضاف أن تذبذب أسعار الطاقة قد يعرقل عمليات تصدير السلع الغذائية، في ظل التداعيات التي تفرضها تقلبات الأسعار على حركة التجارة والإمدادات، محذرًا من أن استمرار الحرب حتى نهاية العام قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على أسواق الطاقة، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل احتمالات ارتفاع تكاليف الإمدادات واضطراب سلاسل التوريد، بما يزيد الضغوط على الدول المستوردة للغذاء.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في إيران، توقع الزغبي ارتفاع معدلات التضخم إلى 300%، لافتًا إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، في ظل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصراع.

وأكد أن استمرار المواجهة العسكرية يحمل تكاليف اقتصادية باهظة، معتبرًا أن العودة إلى طاولة المفاوضات أقل تكلفة من استئناف الحرب وتوسيع نطاقها.

ولفت الزغبي إلى التحركات الدبلوماسية التي تشارك فيها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد، تجنبًا لمزيد من التداعيات على أسواق الطاقة والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.

الأمن الغذائي التضخم النفط الغذاء أسعار الطاقة الحرب الإيرانية الأمريكية

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